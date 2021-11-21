«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе норвежского тренера Сульшера

Манчестер, 21 ноября. Норвежский тренер Уле-Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера английского «Манчестер Юнайтед», который он занимал с 2018 года.

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила на официальном сайте объявил об уходе Уле-Гуннара Сульшера. Под его руководством «красные дьяволы» доходили до финала Лиги Европы.

««Манчестер Юнайтед» может подтвердить, что Уле-Гуннар Сульшер покинул свой пост. Спасибо за все, Уле», — говорится в сообщении пресс-службы английского клуба.

По неофициальным данным, за расторжение контракта норвежский специалист получит около 9 миллионов евро. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Майкл Кэррик.

Ранее «Ротор» объявил об отставке главного тренера Дмитрия Хохлова. Специалист занимал пост наставника волгоградского клуба с мая 2021 года.