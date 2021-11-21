19FortyFive: главное преимущество F-35 сделает его легкой добычей для российских ПВО

Вашингтон, 21 ноября. Главное преимущество истребителя F-35 делает его легкой мишенью для российских систем противоракетной обороны. К такому выводу пришли эксперты американского портала 19FortyFive.

Аналитики отмечают, что F-35 в «режиме зверя» способен не только вести воздушные бои, но наносить бомбовые удары по наземным целям. Таким режимом обозначают вариант использования самолета, при котором мощность его вооружения увеличивается за счет снижения малозаметности и дальности полета. Для этого на внешних подвесках размещается дополнительное оружие, передает «ПолитРоссия».

«Самолет будет нести больше боеприпасов, что превратит F-35 в настоящий «грузовик с бомбами». Обычно ударный истребитель несет 2,5 тысячи килограммов ракет и бомб внутри оружейных отсеков для максимальной скрытности. В «режиме зверя» F-35 переносит почти 10 тысяч килограммов общего количества боеприпасов», — говорится в публикации.

Эксперты уверены, что США и страны НАТО не смогут использовать самолеты F-35 в случае конфликта с Россией, так как главное преимущество американского истребителя является неустранимым недостатком. По их словам, российские истребители-перехватчики и системы ПВО просто не позволят американскому самолету долго пробыть в воздухе.

«Идея заключается в том, что в «режиме зверя» F-35 может господствовать только на последних этапах воздушного боя — когда вражеские радиолокационные системы и перехватывающие истребители достаточно ослаблены, где атрибуты скрытности менее важны», — считают аналитики.

Стоит отметить, что 17 ноября истребитель F-35 Военно-воздушных сил Великобритании потерпел крушение в Средиземном море. Пилот успел катапультироваться и был спасен экипажем британского авианосца Queen Elizabeth. В минобороны Великобритании отказались комментировать этот инцидент, отметив, что причины крушения истребителя устанавливаются.