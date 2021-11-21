Песков не исключил провокаций Запада для оправдания заявлений о «российском вторжении»

Москва, 21 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможных провокаций Запада для оправдания утверждений о якобы существующей угрозе «российского вторжения» на Украину.

Ранее газета New York Times сообщила, что американская разведка предупредила страны НАТО о якобы готовящемся Россией «вторжении» на территорию Украины.

Песков выразил уверенность, что западные страны намеренно нагнетают антироссийскую истерику, что заставляет задуматься о возможных провокациях.

«Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично», — пояснил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что сообщения западных СМИ о планах Москвы по «вторжению» на Украину являются алармистскими.