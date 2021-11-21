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Зеленский: украинцы платят большую цену за свою свободу

Политика
Зеленский: украинцы платят большую цену за свою свободу
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 21 ноября. Украина уже заплатила и продолжает платить большую цену за свободу граждан. С таким заявлением выступил президент страны Владимир Зеленский по случаю Дня достоинства и свободы.

По словам украинского лидера, Киев никогда не забудет тех, кто отдал жизни за свободу украинцев, и не простит всех, кто причастен к убийству граждан.

«И пора уже изменить самовосприятие и мышление. Мы не жертвы, не подавлены, не разделены, не захвачены. Мы прекрасный, сильный, смелый, умный, талантливый народ. Непобедимый», — сказано в видеообращении президента.

Как стало известно ранее, оппозиционный украинский депутат Ренат Кузьмин заявил об узурпации власти Зеленским. По его словам, президент забыл, что Украина еще и парламентская республика.

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