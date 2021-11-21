Ксения Бородина рассказала, как мужчина может завоевать ее сердце

Москва, 21 ноября. Блогер и телеведущая Ксения Бородина после развода с бизнесменом Курбаном Омаровым заговорила об идеальном мужчине. По ее словам, новый избранник должен быть заботливым и чутким.

Ведущая «Дома-2» хотела бы стать «хрустальной вазой в сильных и надежных руках». Важно, чтобы любимый мужчина был осторожным в своих словах и боялся ее упустить.

«Хочется написать кому-то очень хорошему, зная, как он за меня волнуется: «Я на месте», и взвизгнуть при встрече oт счастья, бросившись ему в объятия. Хочется быть очень нужной, необходимой настолько, чтобы знать эти глаза не солгут, не предадут, не станут ледяными и злыми», — добавила Бородина.

Prt Scr instagram.com / @borodylia

Завоевать сердце светской львицы может нежный мужчина, который «будет убирать непослушную прядь с ее лица и шептать на ушко слова любви». Публикация Бородиной за полдня набрала более трехсот тысяч лайков, под ней появились сотни комментариев.

«Этого хочется каждой нормальной женщине, желаю, чтобы это случилось»; «Для этого нужно быть слабой, а не танком»; «Все в этом мире происходит ради любви или из-за ее отсутствия», — отреагировали подписчики.

Ранее Бородина категорично высказалась о разведенных женщинах. По ее словам, решившие расстаться со своими супругами дамы просто не захотели терпеть плохое к себе отношение.