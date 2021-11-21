Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 15:31
15:25
Политика
Польша еще не приняла решение о закрытии пункта пропуска «Кузница»
15:20
Происшествия
Житель Башкирии погиб при пожаре в своем доме
15:19
Происшествия
Руководитель отдела СК попался с поличным на взятке в Рязанской области
15:18
Весь мир
Чиновники ФРС дали рецепт по сдерживанию инфляции в США
15:14
Общество
Пользователей соцсетей в Германии насторожил нетипичный для зимы товар на полках магазинов
15:12
Политика
Песков назвал Путина единственным действующим свидетелем Минских соглашений
15:10
Общество
Врач Хило назвала пять причин появления неприятного запаха изо рта
15:08
Экономика
Аналитик Попов отметил волатильность цен на аренду квартир
15:06
Происшествия
Пенсионерка сгорела в своей квартире в Нижнем Новгороде
15:02
Шоу-бизнес
Понаровская вспомнила об издевках со стороны Пугачевой
Все новости

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал «крестным отцом» для двух детенышей панды

Общество

Детеныши панд в зоопарке Боваль прошли церемонию наречения. По традиции, это мероприятие проводят спустя 100 дней после рождения животных.

После общественного голосования пандам дали китайские имена, Хуанлили и Юандуду, и впервые представили публике. В благотворительной акции принял участие нападающий французского футбольного клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе, он стал «крестным отцом» малышей.

«Я рад, как ребенок, и, как мы часто говорим — никогда нельзя терять своего внутреннего ребенка. Конечно, сегодня мы здесь ради особого события. Спустя 100 дней после рождения этих двух чудес, мне выпала честь стать для них «крестным отцом». Это большая ответственность, потому что мы участвуем в этом проекте, чтобы спасти этот исчезающий вид», — поделился футболист.

На церемонию из Китая приехала олимпийская чемпионка Чжан Цзяци. Девушке выпала честь стать «крестной матерью» двух редких животных.

«Юандуду и Хуанлили впервые появляются на публике. А я впервые приезжаю во Францию. Так что частично я могу понять их чувства. Я тоже полна эмоций и нервничаю», — сказала спортсменка.

В мире осталось около 2000 особей больших панд, однако животные до сих пор не включены в Красную книгу. В Китае убийство бамбуковых медведей может караться смертной казнью.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал «крестным отцом» для двух детенышей панды
франция животные зоопарк природа панды
Комментировать