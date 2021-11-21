Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал «крестным отцом» для двух детенышей панды

Детеныши панд в зоопарке Боваль прошли церемонию наречения. По традиции, это мероприятие проводят спустя 100 дней после рождения животных.

После общественного голосования пандам дали китайские имена, Хуанлили и Юандуду, и впервые представили публике. В благотворительной акции принял участие нападающий французского футбольного клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе, он стал «крестным отцом» малышей.

«Я рад, как ребенок, и, как мы часто говорим — никогда нельзя терять своего внутреннего ребенка. Конечно, сегодня мы здесь ради особого события. Спустя 100 дней после рождения этих двух чудес, мне выпала честь стать для них «крестным отцом». Это большая ответственность, потому что мы участвуем в этом проекте, чтобы спасти этот исчезающий вид», — поделился футболист.

На церемонию из Китая приехала олимпийская чемпионка Чжан Цзяци. Девушке выпала честь стать «крестной матерью» двух редких животных.

«Юандуду и Хуанлили впервые появляются на публике. А я впервые приезжаю во Францию. Так что частично я могу понять их чувства. Я тоже полна эмоций и нервничаю», — сказала спортсменка.

В мире осталось около 2000 особей больших панд, однако животные до сих пор не включены в Красную книгу. В Китае убийство бамбуковых медведей может караться смертной казнью.