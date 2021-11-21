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Парламент Ливии не собирается вносить поправки в закон о выборах президента
Весь мир
Парламент Ливии не собирается вносить поправки в закон о выборах президента
facebook.com  /  AbdullahBliheg.Officia - Официальный представитель Палаты представителей Ливии

Тобрук, 21 ноября. Палата представителей Ливии не намерена вносить какие-либо поправки в закон о выборах президента. Об этом сообщил пресс-секретарь парламента Абдалла Блехек.

По его словам, 12-я статья, запрещающая баллотироваться действующим государственным и военным служащим, вызвала много споров в политических кругах страны. Однако депутаты не собираются поднимать вопрос об изменении законодательства, учитывая, что до всеобщего плебисцита осталось чуть больше месяца.

«Все, кто хочет участвовать в президентских и парламентских выборах, сложили полномочия за три месяца до выборов», — уточнил Блехек.

Аналогичного мнения придерживается советник спикера Палаты представителей по СМИ Фатхи аль-Марими. В комментарии для ТАСС он уточнил, что споры в отношении избирательного законодательства и принимаемых по этому вопросу мер направлены на то, чтобы воспрепятствовать президентским и парламентским выборам.

«Ливийцы выступают за проведение плебисцита в обозначенные сроки и на основе законов, изданных парламентом при содействии большинства внутренних политических кругов, и поэтому все стороны должны их соблюдать», — рассказал советник.

Фатхи аль-Марими уточнил, что до окончания подачи документов для регистрации кандидатов на всеобщие выборы осталось менее 48 часов. Этого времени не хватит для рассмотрения поправок.

«Мы очень надеемся, что все примут результаты выборов и будут сотрудничать с избранным напрямую ливийским народом президентом, наделенным всей полнотой полномочий», — отметил советник.

Тем не менее премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба требует изменить или убрать статью 12, которая запрещает ему баллотироваться на пост главы государства. Он даже готов надавить на Высшую избирательную комиссию, чтобы добиться своего.

ВИК Ливии в настоящее время зарегистрировала 23 кандидата в президенты и 1231 — в парламент. В предварительный список вошли сложивший полномочия спикера Палаты представителей Агила Салех, главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар и другие.

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