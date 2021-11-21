Силовые тренировки на ночь и зеленый чай помогут похудеть во сне

Абу-Даби, 21 ноября. Организм человека в состоянии покоя продолжает функционировать и сжигать калории. Арабский телеканал Al Arabiya составил топ-5 способов похудения во сне.
Избавление от лишних килограммов во сне — это реальность, нужно лишь соблюдать некоторые правила, пишут авторы материала. Похудение во сне возможно благодаря стимуляции обмена веществ и активации процесса сжигания калорий.
Перед сном стоит сходить в тренажерный зал и позаниматься упражнениями на поднятие тяжестей. Такое занятие повысит метаболизм на 16 часов. Тренировки с весом снижают уровень холестерина, глюкозы и других вредных составляющих в крови.
Похудению в значительной степени способствует холодный душ перед сном. Это активирует бурую жировую ткань, что способствует активному сжиганию калорий. Таким способом можно потерять до 400 дополнительных калорий за ночь.
Зеленый чай ускоряет метаболизм благодаря флавоноидам, три чашки в день помогут сжечь 3,2% калорий в течение ночного отдыха. Катехины в составе чая увеличивают количество бурого жира, как показали исследования американских ученых.
Сон в прохладном помещении также активирует реакции внутри бурого жира. Температура воздуха ночью должна быть около +18 градусов, это поможет потерять 7% калорий.
Интервальное голодание помогает похудеть за счет истощения запасов глюкозы в организме. Эта практика очень популярна для избавления от лишнего веса.
Лучшее средство для похудения можно купить в обычном продуктовом по доступной цене. Незаменимым продуктом при снижении веса является авокадо, он содержит большое количество клетчатки, витаминов, и в нем практически нет углеводов.