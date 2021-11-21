Силовые тренировки на ночь и зеленый чай помогут похудеть во сне

Абу-Даби, 21 ноября. Организм человека в состоянии покоя продолжает функционировать и сжигать калории. Арабский телеканал Al Arabiya составил топ-5 способов похудения во сне.

Избавление от лишних килограммов во сне — это реальность, нужно лишь соблюдать некоторые правила, пишут авторы материала. Похудение во сне возможно благодаря стимуляции обмена веществ и активации процесса сжигания калорий.

Перед сном стоит сходить в тренажерный зал и позаниматься упражнениями на поднятие тяжестей. Такое занятие повысит метаболизм на 16 часов. Тренировки с весом снижают уровень холестерина, глюкозы и других вредных составляющих в крови.

Похудению в значительной степени способствует холодный душ перед сном. Это активирует бурую жировую ткань, что способствует активному сжиганию калорий. Таким способом можно потерять до 400 дополнительных калорий за ночь.

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Зеленый чай ускоряет метаболизм благодаря флавоноидам, три чашки в день помогут сжечь 3,2% калорий в течение ночного отдыха. Катехины в составе чая увеличивают количество бурого жира, как показали исследования американских ученых.

Сон в прохладном помещении также активирует реакции внутри бурого жира. Температура воздуха ночью должна быть около +18 градусов, это поможет потерять 7% калорий.

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Интервальное голодание помогает похудеть за счет истощения запасов глюкозы в организме. Эта практика очень популярна для избавления от лишнего веса.

Лучшее средство для похудения можно купить в обычном продуктовом по доступной цене. Незаменимым продуктом при снижении веса является авокадо, он содержит большое количество клетчатки, витаминов, и в нем практически нет углеводов.