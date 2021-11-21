Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 14:05
14:03
Политика
Зеленский: украинцы платят большую цену за свою свободу
14:02
Шоу-бизнес
Ксения Бородина рассказала, как мужчина может завоевать ее сердце
14:01
Весь мир
Парламент Ливии не собирается вносить поправки в закон о выборах президента
13:57
Происшествия
Ростовчанина задержали за кражу имущества из дорогих авто в Волгограде
13:55
Происшествия
Пожар произошел в Благовещенске из-за сломанного холодильника
13:53
Происшествия
Самаровец подобрал забытый у подъезда телефон пенсионерки и снял со счета тысячу рублей
13:48
Происшествия
Скандальный герой мема «Ты кому сигналишь, дядя?» признан виновным в угрозе убийством
13:44
Происшествия
Варламов считает, что сотрудники ГИБДД могли предотвратить смертельную аварию с Губденским
13:40
Общество
Силовые тренировки на ночь и зеленый чай помогут похудеть во сне
13:37
Армия
Курсанты Михайловской академии провели артиллерийские стрельбы под Петербургом
Все новости

Силовые тренировки на ночь и зеленый чай помогут похудеть во сне

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 13:40
Общество
Силовые тренировки на ночь и зеленый чай помогут похудеть во сне
pxhere.com

Абу-Даби, 21 ноября. Организм человека в состоянии покоя продолжает функционировать и сжигать калории. Арабский телеканал Al Arabiya составил топ-5 способов похудения во сне.

Избавление от лишних килограммов во сне — это реальность, нужно лишь соблюдать некоторые правила, пишут авторы материала. Похудение во сне возможно благодаря стимуляции обмена веществ и активации процесса сжигания калорий.

Перед сном стоит сходить в тренажерный зал и позаниматься упражнениями на поднятие тяжестей. Такое занятие повысит метаболизм на 16 часов. Тренировки с весом снижают уровень холестерина, глюкозы и других вредных составляющих в крови.

Похудению в значительной степени способствует холодный душ перед сном. Это активирует бурую жировую ткань, что способствует активному сжиганию калорий. Таким способом можно потерять до 400 дополнительных калорий за ночь.

Силовые тренировки на ночь и зеленый чай помогут похудеть во сне
flickr.com /

Зеленый чай ускоряет метаболизм благодаря флавоноидам, три чашки в день помогут сжечь 3,2% калорий в течение ночного отдыха. Катехины в составе чая увеличивают количество бурого жира, как показали исследования американских ученых.

Сон в прохладном помещении также активирует реакции внутри бурого жира. Температура воздуха ночью должна быть около +18 градусов, это поможет потерять 7% калорий.

Силовые тренировки на ночь и зеленый чай помогут похудеть во сне
pixabay.com / mojzagrebinfo

Интервальное голодание помогает похудеть за счет истощения запасов глюкозы в организме. Эта практика очень популярна для избавления от лишнего веса.

Лучшее средство для похудения можно купить в обычном продуктовом по доступной цене. Незаменимым продуктом при снижении веса является авокадо, он содержит большое количество клетчатки, витаминов, и в нем практически нет углеводов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Силовые тренировки на ночь и зеленый чай помогут похудеть во сне
похудение калории метаболизм
Комментировать