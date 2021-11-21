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Курсанты Михайловской академии провели артиллерийские стрельбы под Петербургом

Армия
Курсанты Михайловской академии провели артиллерийские стрельбы под Петербургом
пресс-служба Минобороны РФ

Санкт-Петербург, 21 ноября. Контрольные стрельбы с участием будущих офицеров Ракетных войск и артиллерии прошли на Лужском полигоне в Ленинградской области.

Известно, что учащиеся пятого курса Михайловской академии в Санкт-Петербурге приняли участие в мероприятии, в рамках которого прошли контрольные стрельбы с применением реактивной системы залпового огня «Торнадо», гаубиц 2А65 и оперативно-тактических комплексов «Искандер».

Отмечается, что во время полевых сборов курсантам выпадает шанс освоить основные артиллерийские системы, от самоходных установок до минометов и гаубиц. Практике предшествовали месяцы подготовки на специальных тренажерах и только самые лучшие получили допуск к учебно-боевому пуску баллистической ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер».

Ранее сообщалось, что расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» из состава гвардейской танковой армии Западного военного округа уничтожили объекты условного противника на учениях в Ивановской области.

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