Разрыв с Кристиной Орбакайте довел Владимира Преснякова до проблем с алкоголем

Москва, 21 ноября. Участница ансамбля «Самоцветы» Елена Преснякова заявила, что разрыв с певицей Кристиной Орбакайте был для ее сына Владимира Преснякова большим испытанием.

По словам Пресняковой, наследник всегда выбирал ярких женщин. Сначала он строил отношения с дочерью Примадонны Кристиной Орбакайте, затем был женат на дизайнере Лене Ленской, а сейчас является супругом Натальи Подольской.

«Лене, конечно, пришлось тяжеловато. После расставания с Кристиной Вова стал выпивать, был сложный период», — поделилась она со «СтарХитом».

Пресняков и Орбакайте начали встречаться еще в юности. Алла Пугачева не была против этого союза, но молодые артисты так и не дошли до загса. Весной 1991 года у пары родился сын Никита, а спустя еще пять лет Пресняков расстался с Орбакайте.

Нынешняя супруга Наталья Подольская родила артисту двух сыновей: Артемия и Ивана. В своем последнем интервью она говорила, что Пресняков сделал ее самой счастливой женщиной.

Ранее сообщалось, что внук Пугачевой Никита вылетел из проекта Ильи Авербуха «Ледниковый период». Вместе с ним шоу покинула фигуристка Наталья Забияко.