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Экономист Петроневич озвучил прогноз по курсу доллара в следующем году

Экономика
Экономист Петроневич озвучил прогноз по курсу доллара в следующем году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 ноября. Доллар будет сохранять свои позиции, несмотря на факторы внешнего давления. Такое предположение старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич высказал в беседе с агентством «Прайм».

Валютный рынок уже учел эффект от сворачивания программы Федеральной резервной системы (ФРС) США и изъятия долларовой ликвидности. Ставка ФРС будет корректироваться с целью замедления инфляции, и это поспособствует повышению курса доллара.

«Следующий раунд укрепления доллара можно ожидать по мере активизации дискуссии о начале повышения ставки ФРС во второй половине 2022 года», — отметил Петроневич.

Этот же эксперт ранее дал совет по инвестициям в валюту. Еще более выгодной покупкой он назвал ценные бумаги.

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