Экономист Петроневич озвучил прогноз по курсу доллара в следующем году

Москва, 21 ноября. Доллар будет сохранять свои позиции, несмотря на факторы внешнего давления. Такое предположение старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич высказал в беседе с агентством «Прайм».

Валютный рынок уже учел эффект от сворачивания программы Федеральной резервной системы (ФРС) США и изъятия долларовой ликвидности. Ставка ФРС будет корректироваться с целью замедления инфляции, и это поспособствует повышению курса доллара.

«Следующий раунд укрепления доллара можно ожидать по мере активизации дискуссии о начале повышения ставки ФРС во второй половине 2022 года», — отметил Петроневич.

Этот же эксперт ранее дал совет по инвестициям в валюту. Еще более выгодной покупкой он назвал ценные бумаги.