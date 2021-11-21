Российский арбитр Сергей Карасев обслужит матч ЛЧ между «Барселоной» и «Бенфикой»

Барселона, 21 ноября. Арбитр Сергей Карасев получил назначение на матч Лиги чемпионов, в котором испанская «Барселона» сыграет с португальской «Бенфикой».

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила на официальном сайте, что бригада Сергея Карасева будет работать на игре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Бенфика». Матч на стадионе «Камп Ноу» состоится 23 ноября. Помогать Карасеву будут лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным судьей назначен Кирилл Левников.

Матч в Барселоне начнется в 23 часа по московскому времени. Первая очная встреча команд, выступающих в группе E, завершилась победой «Бенфики» со счетом 3:0.

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