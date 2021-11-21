Аналитик банка «Зенит» Евстифеев прогнозирует снижение цены нефти на следующей неделе

Москва, 21 ноября. Мировой нефтяной рынок испытывает сильное давление от потока негативных новостей. Предложение властей США начать продавать нефть из стратегических запасов уже отозвалось снижением котировок. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

В ответ на призыв Соединенных Штатов намерение начать продажу нефти из национальных хранилищ уже подтвердил Китай.

«На этом фоне оценки Международного энергетического агентства об ожидании профицита нефти на протяжении всего 2022 года выглядят оправданными», — считает эксперт.

Еще одним негативным фактором, который может вызвать ограничение спроса, является ухудшение эпидемиологической ситуации в Европе. Кроме того, курс доллара продолжает укрепляться на фоне данных об ускорении инфляции в США, что также отрицательно сказывается на стоимости нефти. Драйверами роста можно назвать лишь прогнозы по более холодной зиме, стимулирующие спрос на энергоносители.

По мнению Евстифеева, цена барреля сорта Brent в ближайшие дни, скорее всего, перейдет в диапазон 77–80 долларов.

При этом курс рубля увеличился к доллару и евро по итогам последней торговой сессии Мосбиржи. Частично отыграть прошедший спад удалось за счет растущего спроса на энергоресурсы.