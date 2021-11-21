Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 14:04
14:03
Политика
Зеленский: украинцы платят большую цену за свою свободу
14:02
Шоу-бизнес
Ксения Бородина рассказала, как мужчина может завоевать ее сердце
14:01
Весь мир
Парламент Ливии не собирается вносить поправки в закон о выборах президента
13:57
Происшествия
Ростовчанина задержали за кражу имущества из дорогих авто в Волгограде
13:55
Происшествия
Пожар произошел в Благовещенске из-за сломанного холодильника
13:53
Происшествия
Самаровец подобрал забытый у подъезда телефон пенсионерки и снял со счета тысячу рублей
13:48
Происшествия
Скандальный герой мема «Ты кому сигналишь, дядя?» признан виновным в угрозе убийством
13:44
Происшествия
Варламов считает, что сотрудники ГИБДД могли предотвратить смертельную аварию с Губденским
13:40
Общество
Силовые тренировки на ночь и зеленый чай помогут похудеть во сне
13:37
Армия
Курсанты Михайловской академии провели артиллерийские стрельбы под Петербургом
Все новости

Аналитик банка «Зенит» Евстифеев прогнозирует снижение цены нефти на следующей неделе

Экономика
Аналитик банка «Зенит» Евстифеев прогнозирует снижение цены нефти на следующей неделе
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 ноября. Мировой нефтяной рынок испытывает сильное давление от потока негативных новостей. Предложение властей США начать продавать нефть из стратегических запасов уже отозвалось снижением котировок. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

В ответ на призыв Соединенных Штатов намерение начать продажу нефти из национальных хранилищ уже подтвердил Китай.

«На этом фоне оценки Международного энергетического агентства об ожидании профицита нефти на протяжении всего 2022 года выглядят оправданными», — считает эксперт.

Еще одним негативным фактором, который может вызвать ограничение спроса, является ухудшение эпидемиологической ситуации в Европе. Кроме того, курс доллара продолжает укрепляться на фоне данных об ускорении инфляции в США, что также отрицательно сказывается на стоимости нефти. Драйверами роста можно назвать лишь прогнозы по более холодной зиме, стимулирующие спрос на энергоносители.

По мнению Евстифеева, цена барреля сорта Brent в ближайшие дни, скорее всего, перейдет в диапазон 77–80 долларов.

При этом курс рубля увеличился к доллару и евро по итогам последней торговой сессии Мосбиржи. Частично отыграть прошедший спад удалось за счет растущего спроса на энергоресурсы.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Аналитик банка «Зенит» Евстифеев прогнозирует снижение цены нефти на следующей неделе
нефть прогноз цены на нефть рынок нефти
Комментировать