Американский политолог Саймс раскрыл, как изменились отношения США и России

Москва, 21 ноября. Россия по-настоящему укрепила свои позиции за последние годы и теперь может уверенно говорить с Соединенными Штатами с позиции силы.

Американский политолог Дмитрий Саймс уверен, что впервые после распада Советского Союза российские позиции на Западе стали воспринимать всерьез. И произошло это в первую очередь благодаря созданию РФ новейшего оружия и укреплению обороноспособности в целом.

«Я никогда не возмущался, что США хотят говорить с Россией с позиции силы. Если сила есть, она реальна, и если ты используешь ее в разумных пределах, то это нормально. Так вот Россия сейчас тоже начинает говорить с Соединенными Штатами с позиции силы», — заявил эксперт в эфире шоу «Соловьев Live».

Как считает Саймс, еще около десяти лет назад подобное поведение России не восприняли бы всерьез в США, но теперь Вашингтон понимает, что с Москвой так или иначе придется считаться.

«Если бы так Россия стала себя вести еще 10-15 лет назад, то это бы не восприняли в серьез. Но сейчас, с реальным подъемом российской военной мощи, с реальным появлением у России важных партнеров, таких как Китай, РФ получила возможность говорить по-другому», — говорит аналитик.

Политолог отмечает, что Соединенные Штаты не слишком рады растущей мощи России. По его словам, Вашингтон рассчитывал, что РФ будет полностью прозападной страной, как некоторые другие государства постсоветского пространства. Однако Москва неожиданно для Белого дома решила идти по собственному пути.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

«Соединенным Штатам хотелось бы иметь дело с Россией, которая была бы послушным младшим партнером и шла бы в фарватере американской внешней политики. В США есть много политиков, которые считают, что следовать в таком фарватере — это, мягко говоря, не такое большое наказание. С этого и прибыль реальная есть, и правда на вашей стороне. Но Россия пошла совсем другим путем. И причем не просто пошла другим путем, но все чаще говорит: "Вот мы такие, и мы даем вам свои аргументы. Нравится вам это или нет, но вам придется считаться с нашими позициями". Это новый элемент в российском поведении», — объясняет Саймс.

По мнению эксперта, США и России в сложившихся обстоятельствах важно все же попытаться найти общий язык, чтобы не только избежать общемирового конфликта, но и продолжить сотрудничество в выгодных для обеих стран сферах.

«Военные возможности России очень усилились, и теперь вопрос в том, как две очень важные и гордые державы смогут говорить друг с другом с позиции силы, но так, чтобы не допустить никому не нужных инцидентов и не помешать партнерству там, где это партнерство действительно возможно во взаимных интересах», — уверен американский политолог Дмитрий Саймс.

Ранее пользователи в Сети оценили статью американского издания The Wall Street Journal о том, что Россия за время правления президента Владимира Путина стала действительно сильным государством.