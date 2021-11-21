Политолог Ищенко дал неутешительный прогноз по ситуации на польско-белорусской границе

Минск, 21 ноября. Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко раскрыл возможные сценарии развития ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе.

Ищенко объяснил, что если на приграничной территории одного государства возникает угроза для другого, оно вправе запросить военную помощь у третьих стран. По словам эксперта, Польша может заявить о террористической опасности и на этом основании создать так называемую зону безопасности.

«Если польские войска зайдут на территории Белоруссии на 5–10 км, они создадут буферную зону, в которой будут стоять не пограничники, а армия, с правом стрелять. И никакие колонны мигрантов с лопатами и кусачками там ходить не будут», — предположил эксперт.

Если Польша пойдет по такому сценарию, Белоруссия начнет сопротивление и России придется вмешаться.

Нынешняя ситуация на границе не из приятных. Стороны продолжают обвинять друг друга. Польские войска который день находятся в режиме полной боевой готовности.

Global Look Press / Attila Husejnow

«Если начнутся боевые действия, то России придется в них вмешаться. Но точно так же, как и Россия не позволит завоевать Белоруссию, точно так же никто не позволит завоевать Польшу или Литву. Будет задействован в том числе и фактор НАТО. И не потому, что кто-то хочет воевать с Россией, а потому, что просто отступить нельзя», — считает Ищенко.

Эксперт выразил надежду на скорейшее мирное решение кризиса на белорусско-польской границе без привлечения третьих стран.

Ранее стало известно, что конечная цель мигрантов — это не Варшава, а Берлин.