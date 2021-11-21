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Финансист Арзамасцев перечислил наиболее успешные валюты в 2021 году

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 13:12
Экономика
Финансист Арзамасцев перечислил наиболее успешные валюты в 2021 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 ноября. Директор компании «Единый брокер» Артем Арзамасцев в беседе с «Российской газетой» указал на неожиданно удачные итоги года для нескольких национальных валют. По его словам, лидерами являются украинская гривна, китайский юань и российский рубль.

Наиболее удивительный результат продемонстрировала гривна. Она стала одной из немногих валют, которым удалось укрепиться по отношению к доллару. Если в начале года один доллар стоил 28,3 гривны, то в середине ноября курс достиг 26,1 гривны. Арзамасцев полагает, что такая динамика вызвана повышением спроса на гособлигации страны.

Эксперт добавил, что юань и рубль также в целом выросли за год. Это объясняется ростом китайской экономики и повышением цен на энергоносители соответственно. Финансист также указал на интерес иностранных инвесторов к облигациям федерального займа (ОФЗ) России.

Руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина ранее предупредила, что в ближайшее время доллар не будет стоить дороже евро.

Между тем вложения в ювелирные украшения составили конкуренцию покупке акций, валюты и инвестиционных монет. Так, за девять месяцев жители Северной столицы потратили на изделия из драгметаллов в полтора раза больше, чем в 2020 году, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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доллар рубль валюта гривна юань валютный рынок
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