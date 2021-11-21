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Похороны Гаркалина пройдут на Миусском кладбище

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 13:29
Общество
Похороны Гаркалина пройдут на Миусском кладбище
Global Look Press  /  Natalya Loginova/Russian Look

Москва, 21 ноября. Звезду фильмов «Ширли-мырли» и «Ландыш серебристый» Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ГИТИСа.

Похороны актера пройдут 23 ноября. В этот же день в учебном театре ГИТИСа состоится церемония прощания с артистом. Гаркалина похоронят рядом с его женой Екатериной, которая скончалась в 2009 году от онкологического заболевания.

Звезды отечественного кино не стало 20 ноября. Актер ушел из жизни в 67 лет после почти двух месяцев борьбы с коронавирусом. Причиной смерти артиста назвали полиорганную недостаточность. Многие коллеги Гаркалина, например, Мария Аронова выразили соболезнования в связи с его смертью.

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