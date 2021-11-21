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Политолог Шимов назвал ответственных за возможный разрыв отношений Минска с Киевом

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 13:05
Экономика
Политолог Шимов назвал ответственных за возможный разрыв отношений Минска с Киевом
Федеральное агентство новостей

Минск, 21 ноября. Белорусский политолог Всеволод Шимов назвал отношения между Украиной и Белоруссией «двухслойными».

Нынешние отношения между странами очень противоречивые. После выборов в Белоруссии Украина официально не признала Лукашенко президентом и присоединилась к западным санкциям. В ответ Минск заявил о «дефиците доверия» в двусторонних отношениях. Но несмотря на антагонизм на политическом уровне, страны продолжают поддерживать довольно тесные экономические связи.

Немаловажное значение для Украины имеет импорт нефтепродуктов из Белоруссии. Минск — основной поставщик дизельного топлива. К тому же белорусские компании играют не последнюю роль в военно-промышленном комплексе Киева. Во время патовой ситуации с электроэнергией именно Белоруссия выручила Украину, невзирая на действующий запрет покупать белорусское электричество. Александр Лукашенко заявлял, что переживает за простых украинцев.

Политолог Шимов назвал ответственных за возможный разрыв отношений Минска с Киевом
ФБА «Экономика сегодня» . / Степан Яцко

Политолог Всеволод Шимов уверен, что Украина продолжит поддерживать экономические связи с Белоруссией несмотря на политические противоречия. Для Минска — это возможность удержать «внешнеполитическую многовекторность». Шимов считает, что обе страны действуют в своих интересах.

Сейчас Беларусь оказалась на грани полной экономической блокады со стороны Европы. Стране важно не терять экономические связи с Украиной, поэтому Минск закрывает глаза на недружественные шаги Киева. От действий украинской стороны зависит как долго Белоруссия будет следовать такой политике. Если Киев решит пойти на эскалацию отношений, ситуация может измениться в считанные минуты. Ответственность за разрыв отношений будет лежать исключительно на украинской власти.

Ранее сообщалось, что Белоруссия прекратила поставки электроэнергии на Украину, в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений.

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Все новости / Экономика / Политолог Шимов назвал ответственных за возможный разрыв отношений Минска с Киевом
Киев минск импорт нефтепродуктов белорусское электричество
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