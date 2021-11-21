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Наталия Орейро выбрала «Спутник V» для вакцинации от коронавируса

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 13:49
Общество
Наталия Орейро выбрала «Спутник V» для вакцинации от коронавируса
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 21 ноября. Звезда сериала «Дикий ангел» Наталья Орейро, которая недавно получила российское гражданство, сделала прививку разработанным в РФ препаратом против коронавируса «Спутник V».

Уругвайская артистка могла выбрать любую вакцину против COVID-19, но предпочла российскую. По словам Орейро, именно «Спутник V» был первым препаратом, который доставили на ее родину в Уругвай. Поэтому для нее выбор был очевиден.

«Двумя дозами «Спутника». Очень хорошо!» — заявила Орейро журналистам НТВ.

Звезда посоветовала соотечественникам прививаться от коронавируса, отметив, что в будущем будет прививаться только «Спутником V». Минздрав РФ в августе 2020 года зарегистрировал вакцину «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

В начале ноября Наталия Орейро получила российское гражданство. Документ знаменитости выдал посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Российская вакцина поставляется в разные страны мира, в том числе в Никарагуа.

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