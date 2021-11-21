Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 14:03
14:03
Политика
Зеленский: украинцы платят большую цену за свою свободу
14:02
Шоу-бизнес
Ксения Бородина рассказала, как мужчина может завоевать ее сердце
14:01
Весь мир
Парламент Ливии не собирается вносить поправки в закон о выборах президента
13:57
Происшествия
Ростовчанина задержали за кражу имущества из дорогих авто в Волгограде
13:55
Происшествия
Пожар произошел в Благовещенске из-за сломанного холодильника
13:53
Происшествия
Самаровец подобрал забытый у подъезда телефон пенсионерки и снял со счета тысячу рублей
13:48
Происшествия
Скандальный герой мема «Ты кому сигналишь, дядя?» признан виновным в угрозе убийством
13:44
Происшествия
Варламов считает, что сотрудники ГИБДД могли предотвратить смертельную аварию с Губденским
13:40
Общество
Силовые тренировки на ночь и зеленый чай помогут похудеть во сне
13:37
Армия
Курсанты Михайловской академии провели артиллерийские стрельбы под Петербургом
Все новости

МИД Литвы подтвердил приверженность принципу «одного Китая»

Политика
МИД Литвы подтвердил приверженность принципу «одного Китая»
pixabay.com

Вильнюс, 21 ноября. Литовская сторона выразила сожаление по поводу решения Китая понизить уровень дипломатических отношений между Пекином и Вильнюсом, сказано в сообщении МИД республики.

Дипломаты отметили, что Литва имеет право на сотрудничество с Тайванем, а также на учреждение недипломатических представительств для практического осуществления связей между сторонами. В то же время Вильнюс подтвердил приверженность принципу «одного Китая».

«Министерство иностранных дел Литвы сожалеет по поводу решения Китая не возвращать (в Вильнюс своего. — Прим. ФАН) посла и перевести дипломатические отношения на уровень временного поверенного», — говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, решение Литвы открыть дипломатическое представительство в Тайване обернулось для республики понижением дипломатических отношений с КНР. В Пекине уверены, что Вильнюс предпринимает попытки вмешательства во внутренние дела Китая.

Вернуться назад
Все новости / Политика / МИД Литвы подтвердил приверженность принципу «одного Китая»
китай литва тайвань
Комментировать