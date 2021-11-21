МИД Литвы подтвердил приверженность принципу «одного Китая»

Вильнюс, 21 ноября. Литовская сторона выразила сожаление по поводу решения Китая понизить уровень дипломатических отношений между Пекином и Вильнюсом, сказано в сообщении МИД республики.

Дипломаты отметили, что Литва имеет право на сотрудничество с Тайванем, а также на учреждение недипломатических представительств для практического осуществления связей между сторонами. В то же время Вильнюс подтвердил приверженность принципу «одного Китая».

«Министерство иностранных дел Литвы сожалеет по поводу решения Китая не возвращать (в Вильнюс своего. — Прим. ФАН) посла и перевести дипломатические отношения на уровень временного поверенного», — говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, решение Литвы открыть дипломатическое представительство в Тайване обернулось для республики понижением дипломатических отношений с КНР. В Пекине уверены, что Вильнюс предпринимает попытки вмешательства во внутренние дела Китая.