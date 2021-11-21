Пашинян поблагодарил Путина за участие России в стабилизации ситуации в Карабахе

Москва, 21 ноября. Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщили в Кремле.

Армянский политик поблагодарил российского лидера за активные посреднические усилия Москвы в стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе.

«Продолжено обсуждение ситуации в регионе и мер, предпринимаемых в целях ее стабилизации — в контексте реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года», — сказано в сообщении на сайте Кремля.

Стороны также договорились о дальнейших контактах по этому вопросу.

Как стало известно ранее, официальный Баку принял предложение Совета Евросоюза по организации переговоров с Ереваном в Брюсселе.