Лариса Гузеева назвала кошмаром пребывание в реанимации рядом с Валерием Гаркалиным

Москва, 21 ноября. Ведущая шоу «Давай поженимся!» и актриса Лариса Гузеева поделилась неприятными воспоминаниями о пребывании в реанимации с коронавирусом. По словам артистки, рядом с ней лежал звезда отечественного кино и педагог Валерий Гаркалин.

Гузееву госпитализировали в больницу в Коммунарке в конце сентября, а через несколько дней туда же попал Гаркалин. Телеведущая вспомнила об этом страшном периоде в эфире шоу «Давай поженимся!».

«Ты лежишь, у тебя статус «реанимация». Это такой кошмар, когда ты под капельницами, под преднизолоном, когда ты раздутая как шар, когда у тебя нет вен… Рядом лежал Валера Гаркалин», — поделилась эмоциями актриса.

Благодаря усилиям врачей Гузеевой удалось выздороветь и вернуться к работе. Организм актера же, к сожалению, не справился с болезнью.

Валерий Гаркалин скончался 20 ноября на 68-м году жизни. Причиной смерти артиста назвали полиорганную недостаточность. Врачи боролись за жизнь педагога почти два месяца. Церемония прощания с актером пройдет в учебном театре ГИТИСа 23 ноября.