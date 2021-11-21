Украинцы устали от запугиваний Киева «нападением» России

Киев, 21 ноября. Власти Украины под влиянием США продолжают нагнетать обстановку на внешнеполитической арене и внутри страны заявлениями о возможном «нападении» России.

Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин уверен, что граждане Украины уже устали от постоянных заявлений Киева о «российской агрессии». По словам нардепа, люди больше просто не верят в эти «угрозы».

«В нынешней ситуации пугать кого-то, что на нас нападет Россия — это уже не работает. Сейчас не 2014 год, сейчас другое настроение в обществе, другие ожидания. Ну не "продается" это уже, понимаете. Я вижу это по социальным сетям, по общению на улице», — заявил политик в эфире телеканала UKRLive.

Более того, такая политика Киева все больше злит людей, которые устали не только от постоянно ухудшающихся условий жизни в стране, от эпидемии, локдаунов и различных ограничений, но и от полного бездействия властей.

«Люди голосовали в 2019 году за Зеленского именно для того, чтобы не просыпаться утром с новостями о том, что на нас может напасть Россия. Чтобы этот вопрос был решен. Люди говорят, что они там наверху должны договориться. Пусть Зеленский едет договариваться к Путину, к Байдену — к кому угодно. Если не можешь договориться — уходи. Вот такой запрос в обществе», — объяснил представитель партии ОПЗЖ.

Федеральное агентство новостей /

Как считает Волошин, большинство украинцев хотят просто спокойно жить без войн и конфликтов. В связи с этим и новости о конфронтации с Белоруссией и строительстве стен на границах РФ и РБ вызывают лишь апатию или недовольство у людей.

«Украинцы, которые постоянно готовятся к войне с Россией, они и так Зеленского не любили, а вот те, кто его поддерживал, они как раз не хотят войны, они хотят детей воспитывать, на работу ходить, отпуск планировать, новый год встречать, а не воевать с РФ», — отмечает нардеп.

Если после 2014 года на волне эйфории после Майдана многие украинцы были действительно настроены довольно воинственно, то теперь, спустя семь лет, новая прозападная власть потеряла всякое доверие народа, считает депутат Верховной рады.

«Когда на фоне повышения тарифов и прочих проблем, власть выйдет и скажет, что еще и к войне надо готовится, люди ответят: "Да идите вы к черту!". Никто в очередь в военкомат не выстроится, я уверен. Не тот настрой в обществе», — уверен представитель партии ОПЗЖ Олег Волошин.

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