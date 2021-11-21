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Убитый в Донбассе снайпер ВСУ Мрачковский был сторонником нацистской идеологии

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 12:40
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Армия
Убитый в Донбассе снайпер ВСУ Мрачковский был сторонником нацистской идеологии
пресс-служба ЮВО

Донецк, 21 ноября. Один из «самых эффективных» снайперов спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) Уберт Мрачковский, ликвидированный бойцами Народной милиции ЛНР, оказался сторонником нацистских идей.

Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский опубликовал в своем Telegram-канале фото Мрачковского, который вскидывает руку в нацистском приветствии в компании своих единомышленников. На опубликованном кадре снайпер 8-го полка сил специальных операций ВСУ находится справа.

Убитый в Донбассе снайпер ВСУ Мрачковский был сторонником нацистской идеологии
Prt Scr Telegram / Breeg Time

Сослуживцы Мрачковского признали его гибель от пулевого ранения, которое было получено в снайперской дуэли на линии соприкосновения враждующих сторон в Донбассе. Из обнародованных фотографий неопровержимо следует, что один из лучших снайперов ВСУ был открытым неонацистом.

Ранее в управлении Народной милиции ЛНР сообщили, что украинские пропагандисты снимают фейковые сюжеты о «боевой мощи» ВСУ на фоне подготовке провокационных обстрелов ДНР и ЛНР.

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всу донбасс неонацизм снайпер
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