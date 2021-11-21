Донецк, 21 ноября. Один из «самых эффективных» снайперов спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) Уберт Мрачковский, ликвидированный бойцами Народной милиции ЛНР, оказался сторонником нацистских идей.

Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский опубликовал в своем Telegram-канале фото Мрачковского, который вскидывает руку в нацистском приветствии в компании своих единомышленников. На опубликованном кадре снайпер 8-го полка сил специальных операций ВСУ находится справа.

Prt Scr Telegram / Breeg Time

Сослуживцы Мрачковского признали его гибель от пулевого ранения, которое было получено в снайперской дуэли на линии соприкосновения враждующих сторон в Донбассе. Из обнародованных фотографий неопровержимо следует, что один из лучших снайперов ВСУ был открытым неонацистом.

Ранее в управлении Народной милиции ЛНР сообщили, что украинские пропагандисты снимают фейковые сюжеты о «боевой мощи» ВСУ на фоне подготовке провокационных обстрелов ДНР и ЛНР.