

Общество «Флоридан», поставляющее питание в школу №575, где в пятницу, 19 ноября, по данным Роспотребнадзора Санкт-Петербурга, произошло массовое отравление детей, ранее было поймано на грубейших нарушениях санитарных правил и норм. В конце прошлого года Роспотребнадзор при участии городской прокуратуры проводил плановую проверку компании. Согласно данным единого реестра контрольных мероприятий, фирма «Флоридан» не проводила уборку помещений, где готовилась еда, куски засохшей пищи валялись даже на полу, а готовые и сырые продукты хранились вместе, посуда не была промаркирована. Именно такие нарушения, как правило, и ведут к возникновению кишечных инфекций.

Плановая проверка была проведена в конце прошлого года, в результате было вынесено несколько представлений поставщику питания. Главная претензия со стороны Роспотребнадзора и прокуратуры — грязь в производственных помещениях. Проверяющие отметили следующие нарушения.

«Ст. 11, ст. 17, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»: в нарушение п. 5.18. не проведена генеральная уборка всех помещений, оборудования и инвентаря с последующей дезинфекцией», — говорится в реестре проверок Генеральной прокуратуры РФ.

То есть компания не только игнорировала уборку помещений, но и не проводила дезинфекцию оборудования. При этом, как известно, эти нормы стали строже из-за пандемии COVID-19: Роспотребнадзор требовал мыть помещения регулярно, несколько раз в день, но в компании даже не убирали грязь.

«В нарушение гл. 10 ст. 10 п. 8, п. 10 содержание производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, не исключающем загрязнение пищевой продукции, а именно все помещения грязные, остатки засохшей пищи валяются на полу, в углах, под технологическим оборудованием», — указано в разделе нарушений в реестре Генпрокуратуры.

Роспотребнадзор потребовал соблюдения элементарных правил общепита — обеспечить раздельное хранение сырых и готовых продуктов, а также промаркировать все оборудование, так как не понятно, какими инструментами повара пользуются для разделки сырых мяса и рыбы, а какими режут овощи и хлеб (использование одного ножа недопустимо).

На данный момент Роспотребнадзор в школе №575 изъял пробы продуктов, а также взял анализы у персонала блока питания и педагогического состава младших классов. Как известно, пострадали ученики именно младших классов. Что конкретно послужило возбудителем кишечной инфекции, пока неизвестно. Это будет понятно только после того, как появятся результаты всех анализов.

19 ноября на обед в школе давали следующие блюда: салат из вареной свеклы с яйцом и растительным маслом, суп с картофелем и горохом, запеченное куриное филе с макаронами, а также йогурт в упаковке и напиток из брусники с сахаром. По словам родителей учеников, курица детям показалась на вкус странной.

Напомним, это не первое отравление в 2021 году, связанное с компанией «Флоридан». В октябре, по данным Роспотребнадзора Санкт-Петербурга, поступило сразу несколько жалоб на самочувствие от учащихся гимназии №85 Петроградского района. Было зафиксировано два случая кишечной палочки, один ребенок был госпитализирован. При проверке вновь выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований при проведении уборки и дезинфекции.