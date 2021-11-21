NI: европейская инфраструктура оказалась не готова к переброске танков НАТО

Вашингтон, 21 ноября. Войска стран НАТО не смогут использовать тяжелую бронетехнику в случае войны в Восточной Европе из-за устаревшей дорожно-транспортной инфраструктуры. К такому выводу пришли эксперты американского издания The National Interest.

Аналитики отмечают, что США и страны НАТО продолжают увеличивать военное присутствие в Европе, перебрасывая в регион танки и другую военную технику. Однако усилия Запада могут оказаться тщетными, так как устаревшая европейская инфраструктура не приспособлена для переброски тяжелых боевых машин. На территории Восточной Европы есть множество старых и хлипких мостов, которые попросту развалятся под техникой НАТО.

«Танки США и НАТО весят 60 и более тонн. Это проблема. В то время как западноевропейская инфраструктура часто укреплялась во время холодной войны, чтобы выдержать вес 60-тонных танков НАТО, Восточная Европа не могла позволить себе строить столь же надежно, и в любом случае ей приходилось размещать только гораздо более легкие советские танки, как 45-тонный Т-72», — говорится в публикации.

В настоящее время руководство НАТО пытается решить эту проблему с помощью бронированных передвижных мостов. Однако они слишком медленны и ненадежны, что не позволяет рассчитывать на них в случае необходимости оперативно перебросить войска.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО продолжает укреплять военную инфраструктуру у российских границ. По его словам, действия Альянса негативно влияют на военно-политическую обстановку в регионе.