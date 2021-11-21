Валерий Гаркалин провел последние годы жизни на грани нищеты

Москва, 21 ноября. Звезда фильмов «Ширли-мырли» и «Бедная Саша» Валерий Гаркалин испытывал финансовые трудности в последние годы жизни. Актер признавался в интервью, что живет на грани нищеты.

Звезде отечественного кино постепенно перестали давать роли в фильмах. В театре Гаркалин тоже играл редко, а основной доход артиста составляла преподавательская зарплата в ГИТИСе, которая достигала почти 35 тысяч рублей, пишет Woman.ru.

«Мне кажется, что я приближен к нищете. Вот-вот туда скачусь», — делился актер в одном из последних интервью.

Гаркалин объяснял, что стал дедушкой, а в кино такой типаж, по его словам, не востребован. Как отмечал артист, его время, наступившее в эпоху выхода «Белых одежд» и «Каталы», уже ушло.

Что касается театра, то режиссеры опасались приглашения актера в спектакли из-за его алкогольной зависимости. Сам Гаркалин соглашался, что подводил других людей. Подобное, например, произошло около шести лет назад в Петербурге, когда педагог заснул между актами, выпив коньяка. Кроме того, суммы, которые предлагали артисту в театре, не соответствовали представлениям актера о стоимости его труда.

«За спектакль в лучшем случае платят 80 тысяч рублей, в худшем — 50. За 40 тысяч рублей я уже не езжу играть», — признавался педагог в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Напомним, Валерий Гаркалин ушел из жизни 20 ноября. Актер почти два месяца боролся с коронавирусом, но в итоге скончался от полиорганной недостаточности. Прощание с артистом состоится 23 ноября.