Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 12:33
12:31
Весь мир
Оман инвестирует в порты с целью стать главными морскими воротами Персидского залива
12:29
Армия
NI: европейская инфраструктура оказалась не готова к переброске танков НАТО
12:27
Происшествия
Баня эко-отеля «Велес» сгорела под Владимиром
12:24
Общество
Валерий Гаркалин провел последние годы жизни на грани нищеты
12:22
Происшествия
Двухэтажный особняк сгорел дотла под Череповцом
12:22
Политика
Ведущий Норкин сравнил футбольное «мастерство» Достоевского и сборной России
12:20
Происшествия
Обстрелявший полицейских убийца ликвидирован в Солнечногорске
12:17
Армия
Баранец: способность российских ЗРК С-550 сбивать орбитальные беспилотники X-37 пугает США
12:17
Экономика
Правительство направило 1,1 миллиарда рублей на декабрьские доплаты пенсионерам
12:17
Весь мир
Неделя репрессий в США: Демократическая партия борется с противниками режима
Все новости

Ведущий Норкин сравнил футбольное «мастерство» Достоевского и сборной России

Политика
Ведущий Норкин сравнил футбольное «мастерство» Достоевского и сборной России
wikipedia.org  /  Василий Григорьевич Перов / Общественное достояние

Москва, 21 ноября. Телеведущий Андрей Норкин рассмешил приглашенных на передачу «Место встречи» гостей остроумным анекдотом. Штука была посвящена сборной России по футболу.

В эфире телеканала НТВ эксперты вспомнили об очередной неудаче российских футболистов, которые не сумели обыграть сборную Хорватии и пройти на чемпионат мира в Катаре напрямую. Андрей Норкин решил рассказать анекдот на эту тему. Телеведущий в своем рассказе сравнил способности игроков сборной РФ с футбольным «мастерством» классика русской литературы Федора Достоевского.

«Очередной матч футбольной сборной России. Два комментатора обсуждают игру. Один говорит: «Ну, и что вы думаете по поводу наших футболистов?» «Вы знаете, они мне напоминают Достоевского». «Позвольте, но Достоевский же никогда не играл в футбол». «Вот именно»», — пошутил Норкин.

Ведущий Норкин сравнил футбольное «мастерство» Достоевского и сборной России
Prt Scr youtube.com / НТВ

Российская сборная по футболу под руководством тренера Валерия Карпина проиграла в финальном матче группового этапа отбора на ЧМ-2022. Россияне уступили футболистам Хорватии со счетом 0:1. Единственный мяч в игре забил в свои ворота защитник Федор Кудряшов.

Как стало известно ранее, Андрей Норкин развеселил телезрителей анекдотом про молодого безработного. Шутка прозвучала также в эфире «Места встречи».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Ведущий Норкин сравнил футбольное «мастерство» Достоевского и сборной России
футбол норкин сборная россии достоевский анекдот
Комментировать