Ведущий Норкин сравнил футбольное «мастерство» Достоевского и сборной России

Москва, 21 ноября. Телеведущий Андрей Норкин рассмешил приглашенных на передачу «Место встречи» гостей остроумным анекдотом. Штука была посвящена сборной России по футболу.

В эфире телеканала НТВ эксперты вспомнили об очередной неудаче российских футболистов, которые не сумели обыграть сборную Хорватии и пройти на чемпионат мира в Катаре напрямую. Андрей Норкин решил рассказать анекдот на эту тему. Телеведущий в своем рассказе сравнил способности игроков сборной РФ с футбольным «мастерством» классика русской литературы Федора Достоевского.

«Очередной матч футбольной сборной России. Два комментатора обсуждают игру. Один говорит: «Ну, и что вы думаете по поводу наших футболистов?» «Вы знаете, они мне напоминают Достоевского». «Позвольте, но Достоевский же никогда не играл в футбол». «Вот именно»», — пошутил Норкин.

Prt Scr youtube.com / НТВ

Российская сборная по футболу под руководством тренера Валерия Карпина проиграла в финальном матче группового этапа отбора на ЧМ-2022. Россияне уступили футболистам Хорватии со счетом 0:1. Единственный мяч в игре забил в свои ворота защитник Федор Кудряшов.

Как стало известно ранее, Андрей Норкин развеселил телезрителей анекдотом про молодого безработного. Шутка прозвучала также в эфире «Места встречи».