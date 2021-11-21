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Баранец: способность российских ЗРК С-550 сбивать орбитальные беспилотники X-37 пугает США

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 12:17
Армия
Баранец: способность российских ЗРК С-550 сбивать орбитальные беспилотники X-37 пугает США
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 ноября. США обеспокоены перспективой появления у России новых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-550, которые будут способны поражать гиперзвуковые цели и космические аппараты. Об этом заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

По его словам, заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о разработке ЗРК С-550 стало полной неожиданностью для США и НАТО. Бранец отметил, что С-550 станет более продвинутой версией ЗРК С-500, который предназначен для борьбы с баллистическими ракетами средней дальности. При этом в США прекрасно понимают, что С-550 является угрозой для гиперзвуковых ракет и космопланов. Подобные перспективы пугают американских военных, передает iReactor.

«Это высокоточная система. С-550 видит цель противника намного дальше, чем С-500. Если С-500 захватывает цель противника на расстоянии до 600 км, то С-550 хватит до тысячи. Я уже не говорю о том, что она обладает системами наведения, способными засекать гиперзвуковые ракеты. Если С-500 могла с гарантией в 70% сбить невысоко летящий Х—37, то С-550 100% закрывает поражение этой цели», — пояснил Баранец.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ЗРК С-500 в ближайшее время начнут поступать на вооружение ВС РФ. Российский лидер отметил, что укрепление Вооруженных сил России является необходимой мерой на фоне планов США разместить свои ракеты средней дальности в Европе.

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россия сша баранец с-550
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