Правительство направило 1,1 миллиарда рублей на декабрьские доплаты пенсионерам

Москва, 21 ноября. Правительство Российской Федерации направило около 1,1 млрд рублей на региональные социальные выплаты для пенсионеров в декабре. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Выделение финансирования для социальных доплат одобрил премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о поддержке пожилых людей в 15 регионах.

Дополнительные государственные выплаты поступят нетрудоустроенным гражданам пенсионного возраста. Другим условием станет сумма доходов — она должна быть меньше регионального прожиточного минимума.

Кроме того, принят проект распоряжения по вопросу выделения из резервного фонда правительства ассигнований для выплаты пенсий россиянам, уволенным с военной и приравненной к ней службы.

Минтруд ранее анонсировал, что расходы на социальные доплаты неработающим пенсионерам в 2022 году составят порядка 42 миллиардов рублей.

Между тем с 1 января будет запрещено удерживать выплаты по судебным листам, если пенсионер признан банкротом. Согласно другому нововведению, россиянам, которые получали выплаты из закрывшихся негосударственных фондов, выплатят накопительную часть, уточняет телеканал «Санкт-Петербург».