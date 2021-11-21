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Российские женщины чаще мужчин поддерживают десятидневные новогодние каникулы

Общество
Российские женщины чаще мужчин поддерживают десятидневные новогодние каникулы
Невские Новости  /  Арег Эрван

Москва, 21 ноября. Аналитики сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, сколько должны длиться новогодние каникулы, по мнению россиян.

Новогодние каникулы продолжительностью от одного до трех дней поддержали 16% опрошенных. Около 13% россиян поддержали отдых длиною от четырех до шести дней. Выйти на работу сразу после праздника готовы 6% опрошенных.

«35% россиян устраивают утвержденные десять дней новогодних каникул — с 31 декабря по 9 января», — приводит результаты исследования RT.

Женщины чаще мужчин высказываются в поддержку утвержденных выходных на Новый год. В социологическом исследовании приняли участие 1,6 тысячи жителей страны.

Ранее преподаватель Школы вина «Энотрия» Дмитрий Мережко объяснил правила выбора шампанского к Новому году. По словам специалиста, стоит обходить сегмент до 300 рублей. В этом отделе будут лишь шипучие винные напитки, имеющие «италоподобные» названия.

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