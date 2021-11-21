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Некоторые категории россиян смогут получать вычеты НДФЛ без подачи декларации

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 12:14
Экономика
Некоторые категории россиян смогут получать вычеты НДФЛ без подачи декларации
ФБА «Экономика сегодня»

Псков, 21 ноября. Федеральная налоговая служба (ФНС) начала работу по предоставлению в упрощенном порядке имущественных налоговых вычетов по НДФЛ. Для этого ведомство приступило к обмену данными с ВТБ.

Благодаря этому клиенты банка получат возможность пользоваться налоговыми вычетами на приобретение жилья и уплату процентов по ипотечному кредиту без подачи 3-НДФЛ и предоставления подтверждающих документов, то есть в проактивном режиме, сообщает сетевое издание ЦДИ ПО.

Введенная система автоматически проверяет данные ВТБ и программных комплексов ФНС. На их основании в личном кабинете налогоплательщика — физического лица генерируется предзаполненное заявление на вычет. Человек должен лишь принять его и одобрить. Первые такие заявления на возврат налога уже проверяются в УФНС России по Псковской области.

Налог на недвижимость можно снизить, оспорив кадастровую стоимость имущества, рассказал ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Тем временем в Северной столице депутаты корректируют налоговое законодательство. Так, налоги на гаражи, машино-места и объекты незавершенного строительства старше трех лет, принадлежащие юрлицам, предлагается исчислять исходя из их кадастровой стоимости, отмечает телеканал «Санкт-Петербург».

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