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Успенская вспомнила, как Фриске говорила ей о проблемах с мужчинами

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 12:03
Шоу-бизнес
Успенская вспомнила, как Фриске говорила ей о проблемах с мужчинами
Кадр из фильма «О чем говорят мужчины»

Москва, 21 ноября. Королева русского шансона Любовь Успенская вспомнила о разговоре с ныне покойной певицей Жанной Фриске. Экс-солистка «Блестящих» жаловалась на сложности в личной жизни.

Успенская формально состоит в браке с бизнесменом Александром Плаксиным, от которого у нее есть взрослая дочь. Однако на самом деле шансон-исполнительница давно не живет с супругом.

Несмотря на это, артистка не стремится строить новые отношения. Успенская пояснила в интервью Иде Галич на шоу «Звезда в ответе» канала Муз-ТВ, что избранник вряд ли выдержит ее ненормированный график. По словам королевы русского шансона, на такие же проблемы с мужчинами в свое время жаловалась ей Фриске.

«Кто меня захочет, если я дома появляюсь на ночь и уезжаю? Я когда-то спросила ныне покойную Жанну Фриске, мол, у тебя кто-то есть? Она ответила: «Люба, ну кому я нужна, я же дома появляюсь раз в пять месяцев»», — вспомнила певица.

Успенская вспомнила, как Фриске говорила ей о проблемах с мужчинами
Агентство городских новостей Москва / Андрей Любимов

В браке с Плаксиным исполнительница пережила немало испытаний, например, абьюз и побои. По словам Успенской, она скрывала от окружающих свои страдания. Как утверждает королева шансона, однажды бизнесмен избил ее перед пресс-конференцией, и ей пришлось отменить мероприятие, чтобы не появляться на публике с синяками.

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