Донбасс, 21 ноября. Войска Киева атаковали из артиллерии два гражданских объекта в Ясиноватой ДНР. Украинская армия противостоит ОБСЕ. Личный состав ВСУ дезертирует с оружием и боеприпасами, а начальники складов РАВ продают военное имущество националистам. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в республиках Донбасса не зафиксировано, но уже утром в воскресенье город Ясиноватая содрогнулся от артиллерийских ударов ВСУ. Киевские силовики применили 122-мм орудия, попадания пришлись только по гражданским объектам: зданию, где находятся производственные цеха Ясиноватского машиностроительного завода, и зданию пожарной части. Объекты получили значительные повреждения, требуются серьезные затраты на восстановление. Никто из мирных жителей не пострадал.

Армия Киева противостоит ОБСЕ

Вооруженные силы Украины продолжают стягивать к линии боевого соприкосновения тяжелые вооружения и технику, следует из отчетов миссии ОБСЕ. Наблюдатели фиксируют эшелоны с танками и артиллерийскими установками на железнодорожных вокзалах подконтрольного Киеву Донбасса.

Иностранные наблюдатели и их техника становятся мишенями для подразделений радиоэлектронной борьбы украинской армии. Вдоль всей линии соприкосновения киевские силовики применяют станции РЭБ для подавления сигналов и каналов управления БПЛА ОБСЕ. Чаще всего станции ВСУ работают на попаснянском направлении обороны ЛНР и донецком направлении ДНР.

Пьянство в ВСУ

Передовые соединения ВСУ продолжают испытывать проблемы с дисциплиной и количеством нарко- и алкозависимых в своих рядах. В 54-й отдельной механизированной бригаде двое военнослужащих попали в госпиталь в результате отравления наркотиками. В течение суток позиции с оружием в руках оставили трое военнослужащих.

Инциденты тщательно скрываются командованием бригады от вышестоящих штабов, дисциплина продолжает падать, уверяют в управлении Народной милиции ДНР. Это может повлиять на обострение обстановки на участке дислокации 54-й бригады, поскольку пьяные солдаты способны на провокации.

Федеральное агентство новостей /

Оружие ВСУ направляется на запад Украины

Оружие и боеприпасы ВСУ из зоны конфликта в Донбассе идут в центр и на запад Украины. Для чего националистам этих регионов страны столько военного имущества? Это загадка. Однако очевидно, что военнослужащие армии Киева делятся с радикалами оружием, свидетельствуют данные армейских корпусов ДНР и ЛНР.

В Донецке корреспонденту ФАН сообщили о найденном правоохранителями Украины схроне с оружием и боеприпасами в районе села Галицыновка. Тайник оборудовали военнослужащие 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, но во время ротации они не смогли вывезти его по неизвестным причинам. Сверка учетных данных имущества армии показала, что все содержимое тайника ранее было списано на «ответные удары по террористам».

Солдаты Киева не хотят воевать

Многие военнослужащие-контрактники стремятся покинуть ВСУ, некоторые — даже с нарушением закона и устава. Как информируют в управлении Народной милиции ЛНР, только из соединений и частей северной оперативно-тактической группы войск ВСУ (зона ответственности — Луганская область) дезертировали полсотни солдат. Причины — плохое материальное обеспечение, коррупция командиров и прочее.