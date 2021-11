Болельщика стошнило на площадку во время матча НБА «Сакраменто» — «Юта»

Сакраменто, 21 ноября. Матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Сакраменто Кингз» и «Ютой Джаз» был прерван после того, как болельщика стошнило на площадку.

Встреча регулярного чемпионата «Сакраменто Кингз» — «Юта Джаз» состоялась минувшей ночью на стадионе «Голден Уан-центр». Игра, завершившаяся победой гостей со счетом 123:105, была прервана в четвертой четверти.

Одного из зрителей стошнило на площадку, в связи с чем организаторы сделали технический перерыв. По информации Bleacher Report, болельщик находился в нетрезвом состоянии и был выдворен с арены.

Drunk fan puked on himself court side.



There is a delay. This is a new one pic.twitter.com/ETqoUflZvp