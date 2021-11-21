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Болельщика стошнило на площадку во время матча НБА «Сакраменто» — «Юта»

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 12:00
Спорт
Болельщика стошнило на площадку во время матча НБА «Сакраменто» — «Юта»
ТАСС  /  Randall Benton / AP

Сакраменто, 21 ноября. Матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Сакраменто Кингз» и «Ютой Джаз» был прерван после того, как болельщика стошнило на площадку.

Встреча регулярного чемпионата «Сакраменто Кингз» — «Юта Джаз» состоялась минувшей ночью на стадионе «Голден Уан-центр». Игра, завершившаяся победой гостей со счетом 123:105, была прервана в четвертой четверти.

Одного из зрителей стошнило на площадку, в связи с чем организаторы сделали технический перерыв. По информации Bleacher Report, болельщик находился в нетрезвом состоянии и был выдворен с арены.

Ранее Россия впервые в истории получила право на проведение женского чемпионата Европы по гандболу. Континентальное первенство в РФ пройдет с 3 по 20 декабря 2026 года.

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