Оман инвестирует в порты с целью стать главными морскими воротами Персидского залива

Маскат, 21 ноября. Оман делает ставку на развитие стратегически расположенных портов и контейнерных терминалов, чтобы стать главными морскими воротами среди стран Персидского залива. Об этом сообщает Al-Monitor.

Cash-strapped Oman is betting on strategically located ports and container terminals to expand its logistics sector, hoping to serve as a prime gateway to Gulf markets https://t.co/iKAc95zJRA via @AlMonitor — Al-Monitor (@AlMonitor) November 21, 2021

Суть стратегии султаната обозначил генеральный директор национальной логистической группы Омана ASYAD Group Абдулрахман аль-Хатми.

«Мы хотим значительно улучшить вклад логистики в нашу экономики и фактически строим сектор для следующего поколения. Это наша ответственность», — сказал он.

По словам Аль-Хатми, султанат планирует использовать выгоды своего местоположения в центре глобальных судоходных маршрутов и превратиться в главные морские врата Персидского залива.

Золотые ворота

По сравнению с другими государствами в регионе, Оман обладает стратегическим преимуществом. Он находится за пределами Ормузского пролива. Этот узкий водный путь соединяет Объединенные Арабские Эмираты, ставшие нынешним центром логистики в Персидском заливе, с остальным миром.

В январе 2021 года Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в ответ на решение Сеула заблокировать денежные средства Тегерана захватил южнокорейское судно и объявил о возможности закрыть Ормузский пролив, через который шел корабль. Это спровоцировало рост страховых взносов для судовладельцев, маршрут которых проходил в этом регионе.

«Оман может стать логистическим рынком. Для этого необходимы соглашения с соседними странами», — пояснил бывший аналитик Национальной территориальной стратегии Омана Махмуд аль-Вахаиби.

В отличие от других экспертов, которые выражают уверенность в возможности быстрого развития Омана на региональном рынке морских перевозок, Вахаиби полон скептицизма. Он говорит, что другие страны Персидского залива не заинтересованы в изменениях.

Тупиковый путь

Стратегическое морское преимущество Омана частично нивелируется сложностью транспортных связей по суше. Единственная дорога, которая соединяет султанат с соседней Саудовской Аравией, обрывается на границе. Саудиты закрыли со своей стороны пограничный пост Рамлет Хела и пока не известно, когда он откроется.

Сейчас Оман делает ставку на развитие масштабного регионального железнодорожного проекта GCC, появившейся еще в начале 2000-х годов. Он предполагает создание транспортной сети протяженностью более 2170 километров, которая объединит страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССЗ).

Строительство постоянно откладывается, и пока обещается завершение участка, связывающего Саудовскую Аравию с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Оманом к 2023 году. Если это произойдет, оманские порты получат новый импульс для своего развития.

«Железнодорожная сеть изменит не только динамику логистики в регионе, но и политическую среду. Это поможет повысить взаимное доверие», — говорит Махмуд аль-Вахаиби.

Возможности султаната

В Омане есть три основных порта — Салала, Дукм и Сохар. Салала работает, как перегрузочный узел, который обслуживает региональные рынки, включающие Восточную Африку и Йемен. Дукм может стать главным перевалочным пунктом для экспорта нефти Персидского залива на международные рынки.

Сохар, помимо услуг по распределению контейнеров, продуктов питания и химикатов в регионе, начал специализироваться на сервисе по заправке транзитных судов. В этом он конкурирует с дубайским портом Джебель Али.

В 2020 году Конфедерация Организации Объединенных Наций по торговле и развитию опубликовала отчет об исследованиях рынка морских перевозок. Аналитики отметили, что оманские порты обрабатывают контейнеры быстрее эмиратских.

Включить дипломатию

Энтузиазм оптимистов омрачают перспективы соперничества с ОАЭ, которые сейчас доминируют в региональной логистике. Оператор дубайского порта DP World обеспечивает четверть ВВП своего эмирата, управляя терминалами, свободными зонами и логистическими центрами на шести континентах. И Ормузский залив является его вотчиной. Но оманский морской узел выгоден для Саудовской Аравии.

«Для Эр-Рияда Маскат является альтернативой эмиратам с точки зрения портов и логистики. Если что-то случится с ОАЭ, это никак не повлияет на саудитов», — уверен Аль-Вахаиби.

Теперь Маскату приходится задействовать все имеющиеся дипломатические рычаги, чтобы убедить другие страны в выгодности своих портов. Преимущества выглядят хорошо только на словах. В реальности портовая инфраструктура Омана находится в зачаточном состоянии.

Именно поэтому крупнейший для султаната морской узел Салалах занимает 43-е место в мире. Его объем грузоперевозок в три раза меньше эмиратского Джебель-Али, который находится на 11-м месте в мировой морской логистике с годовым объемом обработки контейнеров в 13,5 млн единиц.

Но, так или иначе, но у Омана большие планы. Маскат надеется, что к 2040 году ситуация улучшится и в сфере оманской морской логистики будут работать более 300 тысяч человек.