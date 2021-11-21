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Руководство Роснано обсудило с держателями облигаций результаты финансовой деятельности

Экономика
Руководство Роснано обсудило с держателями облигаций результаты финансовой деятельности
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 ноября. Государственная компания «Роснано» провела переговоры с кредиторами и держателями облигаций. Руководство нацелено на стабилизацию ситуации и предотвращение негативных сценариев, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Московская биржа два дня назад приостановила торги корпоративными облигациями Роснано, не объяснив причину такого решения и сроки его действия. Чтобы нормализовать ситуацию, топ-менеджеры компании организовало диалог с заинтересованными лицами.

«На повестке дня обсуждались финансовые результаты деятельности общества и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов», — рассказали в госкорпорации.

Руководство работает над корректировкой нынешней финансовой модели и вырабатывает компромиссные варианты решения текущих проблем. Главной из них считается «непропорциональный долг».

Акции другой государственной компании «Аэрофлот» ранее подешевели на 2,3%. Специалисты связали такую динамику с угрозой возможных санкций со стороны Евросоюза.

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