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Дочь Леонида Якубовича оставила Россию ради Мексики

Шоу-бизнес
Дочь Леонида Якубовича оставила Россию ради Мексики
instagram.com  /  @umi_coral

Мехико, 21 ноября. Наследница популярного телеведущего Леонида Якубовича Варвара поделилась с подписчиками в Instagram снимками из своего путешествия по Мексике.

Варвара, которая родилась в третьем браке Якубовича, учится в МГИМО. Девушке 23 года, она занимается музыкой и любит путешествовать. На днях рыжеволосая красавица отправилась заграницу. На этот раз она покинула Россию в гордом одиночестве, чтобы насладиться мексиканским солнцем.

«Первый раз в своей жизни я полетела с пересадками в другую страну без семьи, знакомых и друзей. Почему Мексика? Во-первых, я там никогда не была. Одной из любимых книг детства была ацтекская мифология, и на подкорке всегда было желание побывать там, где жили древние индейцы», — написала Варвара.

Дочь Леонида Якубовича оставила Россию ради Мексики
Prt Scr instagram.com / @barbaravibe

Дочь Якубовича позировала на фоне ярких домиков в городе Гуанахуато. По мнению студентки, в этой прекрасной стране так много мест, куда не ступала нога туриста.

Ведущий программы «Поле чудес» счастлив в браке с супругой Мариной. В одном из последних интервью Якубович признался, что ему часто приписывают романы с молодыми девушками. Но жена спокойно относится к этим слухам и полностью доверяет мужу.

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мексика путешествие якубович
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