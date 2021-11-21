Премьер Польши Моравецкий допустил закрытие границы с Белоруссией

Варшава, 21 ноября. Варшава рассматривает вариант закрытия польско-белорусской границы. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам встречи с эстонским коллегой Каей Каллас в Таллине.

Варшава не исключает ужесточения санкций в отношении Минска, отметил польский премьер. В том числе возможен вариант закрытия границы, уточнил он.

«Мы думаем над шагами в характере все более серьезных экономических санкций, в том числе о закрытии польско-белорусской границы», — сказал Моравецкий.

Ранее премьер Польши раскритиковал идею создания гуманитарного коридора в Германию для мигрантов на границе Белоруссии. Если Берлин намерен предоставить самолеты и перевезти беженцев с территории другой страны — это его прерогатива, подчеркнул Моравецкий.