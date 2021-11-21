С кем сборная России может встретиться в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022

Российские футболисты упустили шанс напрямую отобраться на Чемпионат мира — 2022, который через год пройдет в Катаре. Подопечные Валерия Карпина в заключительном, решающем матче против Хорватии драматично проиграли со счетом 0:1 и заняли второе место в своей группе. Чтобы отобраться на мундиаль в Катар, нашей национальной команде необходимо успешно пройти стадию стыковых матчей, что будет сделать достаточно сложно.

От Европы могут выступить всего 13 команд, напрямую уже отобрались 10 победителей своих групп: Англия, Бельгия, Германия, Голландия, Франция, Швейцария, Испания, Дания, Сербия и Хорватия. Еще 12 команд — 10 сборных, занявшие вторые места в своих группах, и 2 — победители групп Лиги наций — 2020/2021. Таким образом, в стыковых матчах примут участие: Россия, Шотландия, Португалия, Италия, Швеция, Турция, Уэльс, Украина, Польша и Северная Македония. 12 участников разобьют на три группы по четыре команды, в каждой из которых определят полуфиналистов. Победители полуфиналов, состоящих из одного матча, выйдут в финалы. Тем, кто выиграет финальные матчи, достанутся путевки в Катар.

Жеребьевка стыкового турнира состоится 26 ноября. Перед ней команды поделят на «сеяных» и «насеянных». Для этого будут использоваться следующие критерии: число набранных очков на групповом турнире; разность забитых и пропущенных мячей; число забитых мячей; число побед; число гостевых побед; дисциплинарные баллы, которые учитывают предупреждения и удаления.

В число «сеяных» попали Россия, Италия, Португалия, Шотландия, Швеция, Уэльс. Все эти сборные гарантированно проведут первые матчи дома. Российскую команду разведут в плей-офф с Украиной. Таким образом, возможными соперниками России в стыковых матчах могут быть: Польша, Турция, Чехия, Австрия и Северная Македония.

Стыковые матчи пройдут весной 2022 года. Полуфинальные встречи — 24 и 25 марта, финальные — 28 и 29 марта.

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