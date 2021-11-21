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Ксения Собчак усомнилась в уме женщин с Рублевки, которые преподают «дыхание маткой»

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 11:33
Шоу-бизнес
Ксения Собчак усомнилась в уме женщин с Рублевки, которые преподают «дыхание маткой»
instagram.com  /  @xenia_sobchak

Москва, 21 ноября. Телеведущая и журналистка Ксения Собчак раскритиковала женщин с Рублевки, которые проводят сомнительные курсы онлайн. Светская львица усомнилась в умственных способностях подобных дам.

«Блондинка в шоколаде» опубликовала новый пост в Instagram, порассуждав в нем об «удивительном новом мире», в котором мы живем. По словам Собчак, в соцсети уже не модно быть «философом», «хозяйкой галереи» или «владелицей салона красоты».

«Женщины «трудной судьбы» с Рублевки теперь учат дышать маткой и раскрывать женскую энергию. Главное, что в процессе «преподавания» сами «преподаватели» и «гурессы» начинают верить в обладание магических знаний», — порассуждала телеведущая.

Как считает журналистка, это эффект Даннинга — Крюгера в действии. Согласно ему, люди, имеющие низкий уровень квалификации, имеют завышенные представления о собственных способностях, поэтому лишены сомнений.

«Ведь действительно, умный человек — это, прежде всего, человек сомневающийся. Дурак же всегда уверен в собственной правоте. Вот такой вот новый дивный экспертный мир», — заключила Собчак.

Ксения Собчак усомнилась в уме женщин с Рублевки, которые преподают «дыхание маткой»
Prt Scr instagram.com / @xenia_sobchak

Светская львица недавно рассказала о планах родить второго ребенка. По словам телеведущей, ее представление о материнстве сильно изменилось, когда на свет появился сын знаменитой блондинки от ее экс-супруга — актера Максима Виторгана.

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