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Эстонский премьер Кая Каллас поблагодарила Польшу за защиту внешних границ Евросоюза

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Политика
Эстонский премьер Кая Каллас поблагодарила Польшу за защиту внешних границ Евросоюза
Global Look Press  /  Attila Husejnow

Таллин, 21 ноября. Польша хорошо справилась с защитой внешних границ Евросоюза и НАТО. С таким заявлением выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на пресс-конференции после переговоров со своим польским коллегой Матеушем Моравецким.

Эстонский политик поблагодарила Варшаву, которая не пропускает мигрантов через границу с Белоруссией.

«Я поблагодарила Польшу за защиту внешних границ НАТО и ЕС. Польша очень хорошо с этим справилась», — сказала глава правительства.

Кая Каллас подчеркнула, что в сложившейся на границе Польши ситуации необходимо обмениваться информацией и проводить консультации среди союзников на различных уровнях. Политик также призвала ввести новые санкции против Белоруссии.

Как стало известно ранее, пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт заявила, что Польша использует миграционный кризис в своих целях. По ее словам, Минск не даст Варшаве повода развязать мировую войну.

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евросоюз белоруссия польша эстония граница
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