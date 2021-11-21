Эстонский премьер Кая Каллас поблагодарила Польшу за защиту внешних границ Евросоюза

Таллин, 21 ноября. Польша хорошо справилась с защитой внешних границ Евросоюза и НАТО. С таким заявлением выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на пресс-конференции после переговоров со своим польским коллегой Матеушем Моравецким.

Эстонский политик поблагодарила Варшаву, которая не пропускает мигрантов через границу с Белоруссией.

«Я поблагодарила Польшу за защиту внешних границ НАТО и ЕС. Польша очень хорошо с этим справилась», — сказала глава правительства.

Кая Каллас подчеркнула, что в сложившейся на границе Польши ситуации необходимо обмениваться информацией и проводить консультации среди союзников на различных уровнях. Политик также призвала ввести новые санкции против Белоруссии.

Как стало известно ранее, пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт заявила, что Польша использует миграционный кризис в своих целях. По ее словам, Минск не даст Варшаве повода развязать мировую войну.