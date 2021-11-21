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Хорошая физическая форма повышает уровень удовлетворения от секса

Наука
Хорошая физическая форма повышает уровень удовлетворения от секса
pixabay.com/PD

Вашингтон, 21 ноября. Развитая физическая форма является главным условием хорошей интимной жизни. В частности, исследователи замечали более высокую сексуальную активность среди тех, кто занимался танцами и спортом.

Американские сексологи проанализировали интимную жизнь своих пациентов. И выяснили, что те, в чьей жизни чаще присутствовала физическая активность, лучше отзывались о своем сексуальном опыте.

«Мужчины и женщины с хорошей физической формой отзывались о своей интимной жизни более позитивно. Так, они испытывали больше удовольствия от секса и чаще испытывают оргазм», — говорится в работе американских исследователей.

Ранее датские ученые пришли к выводу, что удовлетворение от секса зависит от самооценки людей. Чем хуже человек относится к собственному отражению в зеркале, тем реже он занимается сексом, а само соитие обычно не приносит ему удовольствия.

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