Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 12:32
12:31
Весь мир
Оман инвестирует в порты с целью стать главными морскими воротами Персидского залива
12:29
Армия
NI: европейская инфраструктура оказалась не готова к переброске танков НАТО
12:27
Происшествия
Баня эко-отеля «Велес» сгорела под Владимиром
12:24
Общество
Валерий Гаркалин провел последние годы жизни на грани нищеты
12:22
Происшествия
Двухэтажный особняк сгорел дотла под Череповцом
12:22
Политика
Ведущий Норкин сравнил футбольное «мастерство» Достоевского и сборной России
12:20
Происшествия
Обстрелявший полицейских убийца ликвидирован в Солнечногорске
12:17
Армия
Баранец: способность российских ЗРК С-550 сбивать орбитальные беспилотники X-37 пугает США
12:17
Экономика
Правительство направило 1,1 миллиарда рублей на декабрьские доплаты пенсионерам
12:17
Весь мир
Неделя репрессий в США: Демократическая партия борется с противниками режима
Все новости

Растерявшуюся перед журналистами Кристину Агилеру обвинили во лжи

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 11:27
Шоу-бизнес
Растерявшуюся перед журналистами Кристину Агилеру обвинили во лжи
instagram.com  /  @Xtina

Лос-Анджелес, 21 ноября. Кристина Агилера не смогла ответить на вопрос об освобождении от опеки Бритни Спирс. Певица обиделась за это на свою коллегу, о чем написала в сторис.

Накануне в США состоялась церемония вручения премии Latin Grammy Awards 2021. На красной дорожке журналисты задавали вопросы звезде Кристине Агилере. Один из корреспондентов поинтересовался мнением артистки о ситуации с Бритни Спирс.

«Вы поздравили Бритни Спирс с освобождением?» — спросил репортер.

Агилера растерялась: она нахмурилась и не смогла ничего ответить. Представитель певицы тут же перебил журналиста, проигнорировав вопрос. Сама Агилера только добавила, что рада за Спирс. Однако поп-принцесса оскорбилась ответом коллеги.

«Я люблю и обожаю всех, кто поддерживал меня, [...] но отказываться говорить, когда знаешь правду, значит, солгать. Я 13 лет пробыла в ужасной коррумпированной системе, но почему людям так трудно говорить об этом?» — написала она в Instagram.

Растерявшуюся перед журналистами Кристину Агилеру обвинили во лжи
Prt Scr instagram.com / @britneyspears

Ранее суд в США снял с Джеймса Спирса обязанность по опеке над дочерью. После этого решения артистка пригрозила своим родственникам судом, включая «набожную мать». По ее словам, именно Линн Спирс предложила отцу оформить опеку, превратив жизнь звезды в ад.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Растерявшуюся перед журналистами Кристину Агилеру обвинили во лжи
Бритни Спирс певица опека Кристина Агилера
Комментировать