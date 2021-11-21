Растерявшуюся перед журналистами Кристину Агилеру обвинили во лжи

Лос-Анджелес, 21 ноября. Кристина Агилера не смогла ответить на вопрос об освобождении от опеки Бритни Спирс. Певица обиделась за это на свою коллегу, о чем написала в сторис.

Накануне в США состоялась церемония вручения премии Latin Grammy Awards 2021. На красной дорожке журналисты задавали вопросы звезде Кристине Агилере. Один из корреспондентов поинтересовался мнением артистки о ситуации с Бритни Спирс.

«Вы поздравили Бритни Спирс с освобождением?» — спросил репортер.

Агилера растерялась: она нахмурилась и не смогла ничего ответить. Представитель певицы тут же перебил журналиста, проигнорировав вопрос. Сама Агилера только добавила, что рада за Спирс. Однако поп-принцесса оскорбилась ответом коллеги.

«Я люблю и обожаю всех, кто поддерживал меня, [...] но отказываться говорить, когда знаешь правду, значит, солгать. Я 13 лет пробыла в ужасной коррумпированной системе, но почему людям так трудно говорить об этом?» — написала она в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @britneyspears

Ранее суд в США снял с Джеймса Спирса обязанность по опеке над дочерью. После этого решения артистка пригрозила своим родственникам судом, включая «набожную мать». По ее словам, именно Линн Спирс предложила отцу оформить опеку, превратив жизнь звезды в ад.