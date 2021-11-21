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Наблюдатели ОБСЕ нашли на линии соприкосновения в Донбассе 50 единиц техники ВСУ

Армия
Наблюдатели ОБСЕ нашли на линии соприкосновения в Донбассе 50 единиц техники ВСУ
mil.gov.ua  /  Пресс-служба ВСУ

Вена, 21 ноября. Подразделения Вооруженных сил Украины разместили на линии боевого соприкосновения в Донбассе 50 единиц техники, которая должна быть дислоцирована в специальных местах хранения согласно Минским соглашениям.

Такие данные приводят наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В их отчете за 19 ноября указывается, что запрещенная договоренностями техника была обнаружена в нескольких населенных пунктах.

В документе указывается, что наблюдатели зафиксировали два миномета ВСУ в районе населенных пунктов Гранитное и Троицкое. Около населенного пункта Новониколаевка и железнодорожной станции в Красноармейске было замечено семь гаубиц «Акация» калибра 152 миллиметра, 12 противотанковых пушек «Рапира» калибра 100 миллиметров и 25 танков.

Также в районе заповедника «Клебан-Бык» на северо-западе от Горловки сотрудники миссии нашли семь противотанковых пушек. Еще восемь единиц бронетехники находятся вблизи населенных пунктов Богдановка, Воздвиженка, Криничное и Станица Луганская.

Ранее стало известно, что в Ясиноватой в результате обстрела со стороны украинской армии повреждены пожарная часть и цех машиностроительного завода.

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