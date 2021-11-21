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Reuters: судно с американскими катерами Island для ВМС Украины вошло в Мраморное море

Армия
Reuters: судно с американскими катерами Island для ВМС Украины вошло в Мраморное море
wikipedia.org  /  Rnendza / CC0

Лондон, 21 ноября. Грузовое судно Ocean Grand с американскими подержанными катерами типа Island для ВМС Украины вошло в акваторию Мраморного моря. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

В настоящее время Ocean Grand совершает переход по Мраморному морю в направлении пролива Босфор, после чего судно продолжит движение в порт Одессы.

В сентябре 2018 года Береговая охрана США объявила о намерении передать Украине списанные катера Cutters Drummond и Cushing класса Island. В свою очередь украинская сторона пожаловалась американским партнерам на то, что неспособна без их помощи транспортировать катера через Атлантику и Средиземноморье.

Грузовое судно с подержанными катерами Island вышло из Балтимора 8 ноября. При этом в украинском оборонном ведомстве отметили, что перед отправкой американские катера были оснащены боевыми модулями и современными корабельными системами.

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