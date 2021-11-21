Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 12:31
12:31
Весь мир
Оман инвестирует в порты с целью стать главными морскими воротами Персидского залива
12:29
Армия
NI: европейская инфраструктура оказалась не готова к переброске танков НАТО
12:27
Происшествия
Баня эко-отеля «Велес» сгорела под Владимиром
12:24
Общество
Валерий Гаркалин провел последние годы жизни на грани нищеты
12:22
Происшествия
Двухэтажный особняк сгорел дотла под Череповцом
12:22
Политика
Ведущий Норкин сравнил футбольное «мастерство» Достоевского и сборной России
12:20
Происшествия
Обстрелявший полицейских убийца ликвидирован в Солнечногорске
12:17
Армия
Баранец: способность российских ЗРК С-550 сбивать орбитальные беспилотники X-37 пугает США
12:17
Экономика
Правительство направило 1,1 миллиарда рублей на декабрьские доплаты пенсионерам
12:17
Весь мир
Неделя репрессий в США: Демократическая партия борется с противниками режима
Все новости

Бывшая жена Романа Малькова заявила, что их дети хотят нового отца

Шоу-бизнес
Бывшая жена Романа Малькова заявила, что их дети хотят нового отца
instagram.com  /  @svetamalkova

Любляна, 21 ноября. Бывшая супруга мужа актрисы и певицы Анастасии Макеевой, бизнесмена Романа Малькова рассказала об отношении их детей к отцу. Художница Светлана Малькова утверждает, что сыновья и дочь хотят нового папу.

Женщина, которая живет в Словении с тремя детьми от мужа Макеевой, ответила на вопросы подписчиков в Instagram Stories. Один из пользователей соцсети уточнил, обсуждают ли дети своего отца, ведь с момента развода их родителей прошло уже много времени.

«Хотят нового папу», — заявила в ответ Малькова, поставив рядом смеющийся эмодзи.

Бывшая жена Романа Малькова заявила, что их дети хотят нового отца
Prt Scr instagram.com / @svetamalkova

На самом деле у художницы и бизнесмена четверо общих детей, но старший сын бывших супругов переехал к Малькову и Макеевой. Малькова утверждает, что бывший муж не платит алименты на живущих с ней сыновей и дочь.

По словам экс-супруги предпринимателя, после развода она не завязала отношения с другим мужчиной. По этой причине пока нельзя сказать, когда у ее детей на самом деле появится новый отец.

Напомним, Мальков познакомился с Макеевой, когда приехал в Россию на заработки, оставив семью в Словении. Между бизнесменом и актрисой завязался роман, который в итоге привел к разводу предпринимателя и последующей свадьбе со знаменитостью. Недавно певица и ее супруг приобрели недвижимость в Турции.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Бывшая жена Романа Малькова заявила, что их дети хотят нового отца
знаменитости макеева малькова
Комментировать