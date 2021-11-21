Бывшая жена Романа Малькова заявила, что их дети хотят нового отца

Любляна, 21 ноября. Бывшая супруга мужа актрисы и певицы Анастасии Макеевой, бизнесмена Романа Малькова рассказала об отношении их детей к отцу. Художница Светлана Малькова утверждает, что сыновья и дочь хотят нового папу.

Женщина, которая живет в Словении с тремя детьми от мужа Макеевой, ответила на вопросы подписчиков в Instagram Stories. Один из пользователей соцсети уточнил, обсуждают ли дети своего отца, ведь с момента развода их родителей прошло уже много времени.

«Хотят нового папу», — заявила в ответ Малькова, поставив рядом смеющийся эмодзи.

Prt Scr instagram.com / @svetamalkova

На самом деле у художницы и бизнесмена четверо общих детей, но старший сын бывших супругов переехал к Малькову и Макеевой. Малькова утверждает, что бывший муж не платит алименты на живущих с ней сыновей и дочь.

По словам экс-супруги предпринимателя, после развода она не завязала отношения с другим мужчиной. По этой причине пока нельзя сказать, когда у ее детей на самом деле появится новый отец.

Напомним, Мальков познакомился с Макеевой, когда приехал в Россию на заработки, оставив семью в Словении. Между бизнесменом и актрисой завязался роман, который в итоге привел к разводу предпринимателя и последующей свадьбе со знаменитостью. Недавно певица и ее супруг приобрели недвижимость в Турции.