Актер Джигурда бросит вызов юмористу Лукинскому после боя с журналистом Кушанашвили

После боя с телеведущим, журналистом Отаром Кушанашвили актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда намерен бросить вызов юмористу Николаю Лукинскому. Об этом в беседе с ФАН рассказал сам актер.

Собеседник издания раскрыл, что именно он сказал телеведущему перед поединком, который будет показан 24 ноября.

«Я специально не буду тренироваться и задушу тебя одним только славянским духом. За твою смелось, что ты согласился [на бой], обещаю, что скорая помощь тебе не понадобится, но легкое сотрясение мозга я тебе устрою. Я буду бить интеллектуальную проститутку. Я вызвал тебя на бой за то, что ты сыпал грязными оскорблениями. Когда с 2016 по 2017 год меня беспочвенно обвиняли во многих преступлениях, «мочили» фейками, он, до этого называвший Джигурду гением, просто продал меня, распространяя на телевидении обо мне гадости», — рассказал артист.

Pr Scr youtube.com / Чикен Карри

Никита Джигурда также указал, с кем бы он хотел провести следующий поединок.

«Я вызываю на бой юмориста Николая Лукинского!» — заявил собеседник ФАН.

Кроме того, он рассказал, что для такого выбора у него есть серьезные основания: между артистами после шоу «Король ринга» произошел небольшой конфликт.

«В 2009 году я завоевал титул «Король ринга чести», а он стал «Королем ринга». Тогда он подошел ко мне и сказал: «Мне повезло, что я с тобой не бился». Через пару месяцев вышла его книжка, где он написал, будто Джигурда бегал и кричал: «Меня засудили! Шоу нечестное! Я — король ринга!» А ему слышалось «Я — король рынка». Тогда я его нашел и спросил: «Тебе не стыдно?» Он сказал: «Это не я! Это редакторы добавили». Позже я у них узнал, что ничего подобного не было. Он вычитывал книгу и сам написал это. Я думаю, ты, Коля, не струсишь, как некоторые персонажи, и выйдешь со мной в октагон», — сообщил артист.

lukinskiynikolay.ru / Николай Лукинский

Ранее Никита Джигурда показал ФАН свежую справку от психиатра. По его словам, посещение этого специалиста было одним из обязательных условий перед предстоящим боем с Отаром Кушанашвили.