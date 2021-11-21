Шифрин заявил, что Измайлов не попадет в рай даже с QR-кодом

Москва, 21 ноября. Советский и российский писатель-сатирик Ефим Шифрин был оскорблен словами коллеги Лиона Измайлова, заявившего, что он не был благодарным Виктору Коклюшкину за написанные монологи.

Конфликт между двумя юмористами произошел на похоронах Виктора Коклюшкина 14 ноября. Лион Измайлов резко высказался в адрес Ефима Шифрина. По его словам, покойный артист сделал из Шифрина звезду, а тот даже не отблагодарил его. Измайлов добавил, что в последнее время юморист все меньше общался с Коклюшкиным. Отношение Измайлова возмутило Шифрина.

«Этот человек в рай не попадет даже с QR-кодом», — сказал он.

Юморист утверждает, что никогда не ссорился с Коклюшкиным. При этом Шифрин признал — общение с сатириком было редким, но обсуждать это — не мужское дело.

Эстрадного артиста, драматурга, автора сатирических монологов не стало 11 ноября в Москве. Коклюшкин скончался в возрасте 75 лет, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев рассказал о последней встрече с Коклюшкиным. По его словам, сатирик боролся до последнего, но болезнь взяла верх.