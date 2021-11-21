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Пострадавшие от стихии сельхозпроизводители ДФО получат 1,4 млрд рублей господдержки

Экономика
Пострадавшие от стихии сельхозпроизводители ДФО получат 1,4 млрд рублей господдержки
Пресс-служба правительства Калининградской области

Москва, 21 ноября. Российское правительство выделило 1,4 млрд рублей на помощь сельскому хозяйству в дальневосточных регионах. Соответствующее распоряжение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Входящие в Дальневосточный федеральный округ регионы в течение года пострадали от стихийных бедствий. Чтобы возместить ущерб для сельхозпроизводителей, правительство выплатит деньги более чем 200 организациям и почти трем тысячам местных жителей с подсобным хозяйством.

«Из общей суммы более 1 миллиарда рублей поступит в Амурскую область. Именно там был отмечен наибольший урон сельхозкультурам, поголовью животных, инфраструктуре и имуществу. Остальные деньги направят в Якутию, Еврейскую автономную область, Забайкальский и Хабаровский края», — добавили в пресс-службе кабмина.

Мишустин ранее подписал постановление о продлении программы поддержки сельского хозяйства. Власти рассчитывают поддержать с ее помощью потенциальных производителей продуктов питания.

Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предложил ряд мер, которые должны улучшить инвестиционный климат в сельхозсекторе. Так, вместо дотаций можно ввести налоговые льготы для предпринимателей, в том числе иностранных, рассказывает INFOX.

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